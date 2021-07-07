Воронежцев приглашают на велопробег в Костенках

В Хохольском районе 9 июля планируется велопробег. «Покатушки» организуют на территории кластера «Костенки-Борщево-Архангельское». Трасса пройдет через курганы эпохи раннего средневековья, до археологического музея «Костенки», через мемориал, посвященный Второй мировой войне. Протяженность маршрута - 15 км, в основном, по грунтовым дорогам с небольшими перепадами высот. По ходу движения велосипедистов ждут краткие экскурсионные остановки на видовых точках.

Участники могут доехать до старта маршрута от Университетской площади (сбор в 15.00) на микроавтобусах. Также можно подъехать самостоятельно в село Борщево к 16.00.