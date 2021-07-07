Воронежец купил прохожему пива, а тот отобрал у благодетеля 5 тыс

6 июля 49-летний воронежец средь бела дня стал жертвой ограбления. А все потому, что не стоит пить с кем попало.

Мужчина днем возвращался с работы. На улице Машиностроителей к нему подошел прохожий и попросил угостить его пивом. Воронежец не отказал и вместе с новым знакомым расположился на близлежащей скамейке. Но все закончилось не радужно. Новый знакомый увидел в чехле мобильного телефона благодетеля пятитысячную купюру, выхватил из его рук телефон и убежал, на ходу вынул и оставил себе купюру, а телефон кинул назад потерпевшему.

Участковые после установления примет подозреваемого (у того было много татуировок на руках) быстро задержали его. 29-летний рецидивист признался, на похищенные деньги частично купил продукты и нескольких банок пива. За грабеж ему грозит до 4 лет лишения свободы.