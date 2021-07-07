Воронежский облздрав прокомментировал давку в очереди за прививками от ковида в поликлинике

стоп-кадр видео Фото: СОЦСЕТИ

Департамент здравоохранения Воронежской области прокомментировал ситуацию с давкой в очереди на вакцинацию от ковида в поликлинике №7 на Маршака. В соцсетях разошлось видео, где в узком коридоре люди в ожидании прививок дышат друг другу в затылок. По словам чиновников, в создавшейся ситуации виновата несознательность воронежцев.

- По информации поликлиники, 6 июля в пункт вакцинации ВГКП №7 на первую половину дня были записаны 164 человека на первичную и 86 человек на повторную вакцинацию. В учреждении работают два прививочных кабинета первичной и два – повторной вакцинации. Основная масса пациентов пришла не к назначенному времени, в связи с этим образовалось скопление посетителей, - сообщили в облздраве. - Для предотвращения повторения ситуации администрация поликлиники открыла дополнительный кабинет первичной вакцинации и выделила дополнительных специалистов для осмотра пациентов.