Еще один воронежец перечислил 131 тыс мошенникам, чтобы сохранить свои деньги

За 6 июля три жителя Воронежской области добровольно отдали около 150 тысяч рублей мошенникам.

38-летний воронежец попался на старинную схему «звонок из службы безопасности банка». Лже-сотрудник сообщил мужчине о зафиксированном случае несанкционированного доступа к его банковской карте. И для сохранности сбережений рекомендовал перевести средства на безопасный счет до выяснения всех обстоятельств. Воронежец, следуя его инструкциям, продиктовал свои персональные данные и смс-коды. В результате с его карты списали 131 тысячу рублей.

Будьте бдительны. Когда вам звонят «из банка», отвечайте: зайду в ближайшее отделение и все уточню.