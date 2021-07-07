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Здоровье7 июля 2021 13:59

В Воронеже сняли на видео очередь в поликлинике за прививками от коронавируса

О социальной дистанции в медучреждении речи не идет
Ярослав ИВАНОВ
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Стопкадр видео

Стопкадр видео

Фото: СОЦСЕТИ

Воронежцы обсуждают в соцсетях давку за прививками от коронавируса в одном из медучреждений. В узком коридоре стоит толпа из желающих привиться, люди дышат друг другу в затылок - ни о какой социальной дистанции речи не идет. Видео очереди на вакцинацию от COVID-19 в поликлинике №7 на Маршака опубликовал 7 июля телеграм-канал «Воронеж №1».

Воронежский облздрав прокомментировал давку в очереди за прививками от ковида в поликлинике По словам чиновников, в ситуации виновата несознательность людей.

Поток желающих провакцинироваться от ковида растет, этому способствуют данные ежедневной статистики: увеличился прирост заболевших и умерших.

По данным на 5 июля, в регионе привили около трети жителей - всего вакцину получили более 409 тыс человек.

Напомним, полиция предупредила воронежцев об ответственности за покупку фальшивого сертификата о прививке от коронавируса - таким грозит штраф до 80 тыс. А тем, кто подделывает - срок до 4 лет.