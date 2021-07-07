Штраф до 80 тыс: воронежцев предупредили об ответственности за покупку фальшивого сертификата о прививке от коронавируса

Из-за третьей волны ковида усилились ограничения, во многих местах начинают требовать сертификат о прививке от коронавируса. А если есть спрос – начались и предложения от мошенников. Полиция сообщает, что интернет уже пестрит сообщениями о продаже прививочных сертификатов за определенную сумму. Пока в Воронежской области подобных фактов не зарегистрировано. Но правоохранители предупреждают, чтобы и не соблазнялись. Ответственность наступает для обеих сторон.

Тем, кто подделывает прививочные сертификаты, грозит до четырех лет лишения свободы (по статье за оборот поддельных документов).

А тем, кто покупает подделки, - грозят две статьи. За использование заведомо поддельных документов - арест на срок до полугода. А поскольку владельцы таких документов могут потенциально поставить под угрозу жизнь и здоровье окружающих, еще и статья за нарушение санитарно-эпидемиологических правил - штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы до одного года. А если вы заразите человека и он умрет - до пяти лет лишения свободы.

Помните, что поддельный сертификат не пройдет проверку на Едином портале государственных услуг.