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Общество7 июля 2021 12:28

В Воронежской области агропредприятие выплатило сотруднице проценты за задержку зарплат

Сельхозкомпания не вовремя заплатила и окончательный расчет при увольнении
Ярослав ИВАНОВ
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Экс-сотрудница крупной сельскохозяйственной организации пожаловалась в трудовую инспекцию на задержки зарплаты и расчета при увольнении.

Трудовые инспекторы провели проверку агропредприятия и обнаружили подтверждение фактам в заявлении женщины.

- Установлено нарушение сроков выплаты заработной платы с января по март 2021 года, а также срока выплаты окончательного расчета при увольнении сотрудницы. По предписанию гострудинспекции женщине начислили и выплатили денежную компенсацию - проценты за каждый день задержки зарплаты. Виновных в нарушении трудового законодательства привлекли к административной ответственности, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.