Количество заболевших коронаврирусом в Воронежской области перевалило за 93 тысячи

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют очередные данные регионального оперштаба. На утро 7 июля в области выявили 388 новых больных. Таким образом общее количество официально поставленных с начала эпидемии диагнозов достигло 93 008.

Выздоровели за сутки 355 человек, общее число победивших болезнь - 88 108 человек.

Коронавирус унес жизни еще 24 жителей региона. Всего жертв болезни на 7 июля 3 937 человек.