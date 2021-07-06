В Воронеже почти две недели не могут найти 39-летнего мужчину

Ориентировка

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» попросили помощи жителей Воронежской области в поисках 39-летнего Павла Гуреева. Он пропал еще 25 июня и с тех пор его родные ничего о нем не знают. Ориентировкуна него опубликовали в соцсети «ВКонтакте» 6 июля.

Последний раз Павла Гуреева видели в Воронеже. Из примет – у него нормальное телосложение, рост 170 см, темно-русые волосы и голубые глаза. Также родные не могут сказать, в какой одежде он был в день исчезновения.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.