Воронежец украл в супермаркете пять бутылок шампанского, чтобы купить наркотики

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В торговый зал супермаркета на улице Новосибирской вечером зашел мужчина. Взяв с полки пять бутылок шампанского он направился к выходу, минуя кассу. На требование сотрудников магазина оплатить товар незнакомец не реагировал. Причиненный ущерб составил около 3 тысяч рублей. Работники торговой точки обратились в полицию.

В рамках расследования оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили личность подозреваемого – местного 40-летнего жителя, неоднократно судимого, в том числе за совершение аналогичного преступления. Его задержали на территории Южного микрорайона. Он рассказал полицейским, что похищенное шампанской частично продал на стихийном рынке, а вырученные денежные средства потратил на покупку наркотиков. Часть похищенных бутылок обнаружили при обыске в его доме и изъяли.

-По данному факту отдел дознания отдела полиции № 7 УМВД России по Воронежу возбудил уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.