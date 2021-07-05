Воронежец покупал выпивку по карте 16-летней девушки

Злоумышленник потратил больше пяти тысяч Фото: из архива «КП»

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела о хищении денег с банковской карты 16-летней школьницы. Девушка 3 января этого года потеряла ее на проспекте Труда. Карточку нашел прохожий и передал своему 44-летнему знакомому. А уж тот не растерялся: начал оплачивать бесконтактным способом покупки алкоголя в супермаркетах. За короткий отрезок времени таким образом он потратил находившиеся на счете более пять тысяч рублей.

Обнаружив пропажу карты, школьница сообщила об этом своей материи, вместе они обратились в полицию.

Следователи установили местонахождение платежного средства и изъяли карту из незаконного пользования.

- На следствии обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж и неуплату алиментов, сознался в содеянном, - рассказали СУСК Воронежской области. - Вина мужчины также подтверждается показаниями потерпевшей и свидетелей, протоколами осмотров и выемок, иными материалами уголовного дела.

Дело направили в суд.