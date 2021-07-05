В Воронеже появится новый экопункт по приему вторсырья

Фото предоставлено ассоциацией "Чистая страна"

В Воронеже на Беговой, 158 6 июля с 11 часов начнет работать новый экопункт по приему вторичного сырья. Сдать сюда горожане смогут бумагу, пакеты, пластиковые бутылки, стекло, а также отходы первого и второго классов опасности (энергосберегающие и люминесцентные лампочки, аккумуляторы и батарейки).

Предполагается, что за год точка соберет и реализует около 300 тонн вторсырья, четырех тонн батареек и 3600 ламп.

За принятое сырье можно получить деньги. Например, за поломанную технику – 40 рублей, за килограмм картона – 10 и по 50 копеек за алюминиевую банку.

В планах организаторов, ассоциации «Чистая страна», установить до конца года в регионе десять подобных пунктов. Это позволит привлечь в регион 90 млн рублей инвестиций и создать порядка 150 дополнительных рабочих мест.