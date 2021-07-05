В Воронеже будут судить пьяного водителя "Тойоты", по вине которого погибла женщина

из архива КП

В Воронеже завершили расследование уголовного дела 35-летнего водителя, по вине которого в марте на Шишкова погибла женщина.

Напомним, масштабная авария произошла в субботний вечер 27 марта. В 20.06 у дома №107 «Тойота Марк» при перестроении из левой полосы в правую врезалась в попутный «Ниссан Кашкай». От удара «Ниссан» отбросило на припаркованный «Фольксваген Тигуан» и стоявшую рядом с ним 39-летняя жительницу Коминтерновского района. «Ниссан» перевернулся, женщина-пешеход погибла. 33-летняя автоледи из «Ниссана» и ее 8-летний пассажир попали в больницу.

Как выяснили прибывшие на место аварии инспекторы ДПС, водитель «Тойоты» не убедился в безопасности маневра из-за того, что был пьян. Его освидетельствовали на состояние опьянения алкотестером, который показал содержание алкоголя в размере 0,623 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, в крови подозреваемого медики обнаружили следы амфетамина, который является наркотиком.

Водитель «Тойоты» дожидается суда под стражей, он признал вину. Родственники виновника аварии частично возместили моральный вред семье погибшей женщины. Дело передали в Коминтерновский райсуд Воронежа.