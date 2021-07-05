На окраине Воронежа мужчина умер в "Скорой" после падения с высоты

Следователи начали проверку по факту происшествия в микрорайоне Тенистый. 4 июля около пяти вечера возле подъезда 10-этажного дома на улице Берег реки Дон жильцы обнаружили тело 42-летнего мужчины.

- На теле пострадавшего обнаружили повреждения, характерные для падения с высоты. Несмотря на быстрое прибытие медиков, мужчина скончался от полученных травм в автомобиле "скорой". Следователи назначили судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.