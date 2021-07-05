Воронежцев научат рисовать брызгами акварели

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7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, художественный музей имени Крамского приглашает воронежцев на мастер-класс «Цветочный бум».

- На занятии с Ольгой Ремез участники поработают с пятнами и брызгами акварели, научатся создавать интересные живописные эффекты. А с помощью минимального количества деталей, созданных гелиевой ручкой, превращать их в цветы ромашки, которые являются символом праздника. Также участники познакомятся с акварельными упражнениями, помогающими при изучении возможностей красок и их смешения, - рассказали подробности в музее. - Все материалы предоставим. Готовую работу участники оставят себе.

Начало в 13.00.