В Воронеже ищут 29-летнего мужчину

Ориентировка поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

Волонтеры попросили воронежцев помощи в поисках 29-летнего Александра Докучаева. Мужчина пропал 14 июня и от него нет вестей уже почти две недели. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт» 3 июля.

Александр – житель Воронежа. Из ориентировки, которую распространили волонтеры известно, что его рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения был одет в черную футболку, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.