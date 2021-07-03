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Общество3 июля 2021 17:46

В Воронеже ищут 29-летнего мужчину

От Александра Докучаева нет вестей с 14 июня
Евгения ФРОЛОВА
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Ориентировка поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

Ориентировка поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

Волонтеры попросили воронежцев помощи в поисках 29-летнего Александра Докучаева. Мужчина пропал 14 июня и от него нет вестей уже почти две недели. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт» 3 июля.

Александр – житель Воронежа. Из ориентировки, которую распространили волонтеры известно, что его рост 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения был одет в черную футболку, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.