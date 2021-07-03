Пьяный мопедист перевернулся на скорости на дороге в Воронеже

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Авария произошла 2 июля примерно в 08:10 часов в Воронеже. У дома № 20 по улице Менделеева на мопеде «Омакс» перевернулся 61-летний местный житель. Мужчину по скорой увезли в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 3 июля.

По предварительным данным, мопедист двигался со стороны улицы Менделеева по улице Цимлянской в сторону улицы Костромской. Он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и рухнул.

Прибывшие на место ДТП правоохранители выявили у водителя признаки опьянения. Мужчину Госпитализировали с травмами. Медэкспертиза показала, что мужчина был выпивши.

Сотрудниками полиции по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.