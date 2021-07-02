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Происшествия2 июля 2021 19:49

В Воронеже в четвертый раз поймали пьяным за рулем молодого курянина

До этого он дважды попадался на том же грехе на малой родине и однажды – в столице Черноземья
Юрий КОЗЛОВ
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Уже четвертое задержание за пьяную езду может обернуться для водителя двумя годами тюрьмы.

Уже четвертое задержание за пьяную езду может обернуться для водителя двумя годами тюрьмы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Курской области. Его задержали пьяным за рулем «семерки» в одну из июньских ночей на улице Переверткина Железнодорожного района. Водителю предложили пройти тест на опьянение. Он отказался.

Стражи порядка «пробили» автомобиль по информационным базам. И выяснили, что водитель уже был трижды судим за пьяную езду. Дважды его задерживали в Курской области: в 2016 и 2018 году он отвечал за это в Косторненском районном суде. И еще один раз он попался за рулем «под мухой» в Левобережном районе – в 2019 году.

- Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Водителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.