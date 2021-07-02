В Воронеже в четвертый раз поймали пьяным за рулем молодого курянина

Уже четвертое задержание за пьяную езду может обернуться для водителя двумя годами тюрьмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Курской области. Его задержали пьяным за рулем «семерки» в одну из июньских ночей на улице Переверткина Железнодорожного района. Водителю предложили пройти тест на опьянение. Он отказался.

Стражи порядка «пробили» автомобиль по информационным базам. И выяснили, что водитель уже был трижды судим за пьяную езду. Дважды его задерживали в Курской области: в 2016 и 2018 году он отвечал за это в Косторненском районном суде. И еще один раз он попался за рулем «под мухой» в Левобережном районе – в 2019 году.

- Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Водителю грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.