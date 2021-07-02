В Воронежской области пенсионер и два азиата утащили 2,6 тонны удобрений для клубники

Удобрения теперь вернутся к владельцу. Фото: Василий Вахрин

В четверг, 1 июля, за помощью к полицейским обратился предприниматель, трудящийся в Острогожском районе. Он пожаловался на крупную кражу минеральных удобрений.

Стражи порядка выяснили, что в мае и июне с территории организации, базирующейся в совхозе «Острогожский», утащили 132 мешка удобрений для клубники, весивших 2650 килограммов. Обнаружили это во время инвентаризации. Общий ущерб, нанесенный организации, составил около 300 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро задержали по подозрению в преступлении 60-летнего местного жителя и двух граждан Средней Азии 31 и 28 лет. Все они работали в организации, где обнаружили кражу.

В отделе полиции все трое признали свою вину в краже. И рассказали, что в рабочее время, когда шла подкормка клубники, они получали на складе мешки с удобрениями якобы чтобы везти в поле. А сами отправляли их к себе домой. Потом они собирались все это добро перепродать. Не вышло. При обыске мешки изъяли.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). До суда трое воров будут находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.