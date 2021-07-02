Дошло до суда дело об убийстве в воронежском дворе

Место преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 47-летнего воронежца. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

В ночь с 21 на 22 апреля во дворе дома на улице Кривошеина выпивала мужская компания. Во время этого процесса 47-летний местный житель поссорился с 27-летним мужчиной, которого он раньше не знал. И ударил молодого противника в грудь ножом. Раненого отвезли в больницу, но спасти его не смогли. Нож попал в сердце.

- Вскоре мужчину, нанесшего удар ножом, арестовали. В ходе следствия выяснили, что он уже был судим за убийство и разбой. 47-летний мужчина признал свою вину. Также ее подтверждают показания свидетелей и результаты проведенных судебных экспертиз, – рассказал руководитель следственного отдела по Ленинскому району Воронежа регионального управления СК России Рамазан Асадов.