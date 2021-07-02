Воронежцы пожаловались на то, что нет автобусов на одном из городских маршрутов

1 июля многие жители Таврово не смогли вовремя попасть на работу из-за проблем с маршрутками. Фото: из архива «КП»

В паблике «Мой и твой Воронеж» жители микрорайона Таврово пожаловались на транспортный коллапс в четверг, 1 июля.

- Утром люди вообще не смогли уехать! – написала Елена Киселева. - 40 минут мои родители ждали автобус, в итоге поняли, что на прием к врачам не успевают и пошли домой. На остановке остались много еще людей стоять, которые опаздывали адски на работу, все злые как собаки уже были! В диспетчерской сказали, что новая компания теперь на маршруте работает сегодня первый день. Это ВТК. И у них типа нет автобусов! Вместо 6 как было раньше и как надо сегодня вышло 3 автобуса и те ломались! И ходят один с разницей в час и больше!

В городской администрации объяснили ситуацию так:

- С 1 июля по итогам конкурсных процедур маршрут № 48 «кинотеатр «Спартак» – микрорайон Таврово» обслуживается транспортной компанией ООО «ВТК». В первый день автобусы работали в тестовом режиме. Перевозчик проводил анализ пассажиропотока, который на направлении не является равномерным. Управлением транспорта на основании обращений горожан были даны необходимые рекомендации транспортной компании, его работа находится на особом контроле. 2 июля, согласно данным, зафиксированным системой ГЛОНАСС, на маршруте № 48 работает четыре автобуса (раньше он обслуживался двумя) со средним интервалом движения – 30-40 минут. Отследить движение автобусов в режиме реального времени можно с помощью приложений «VrnBus», «Яндекс. Карты и Транспорт», а сообщить об их отсутствии – единому оператору городских пассажирских перевозок по телефону 260-51-23.