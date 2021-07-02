Эксперт предсказала пик третьей волны коронавируса в Воронежской области

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В Воронежской области очередной пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале или середине августа. Об этом 2 июля в прямом эфире в паблике облправительства сообщила главный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Костина.

- Пока мы идем достаточно плавно на подъем. Весь июль мы будем пребывать в росте. Пройдем пик в середине августа, начнем снижение к сентябрю. И если все будет благополучно, и вернувшиеся из разных мест дети не продлят эту волну, - считает Наталья Костина.

Только 2 июля оперативный штаб Воронежской области по противодействию распространению коронавируса сообщил о 334 новых случаях лабораторно подтвержденного заболевания.

Появившийся в Индии новый штамм вируса понесся формировать новую волну заболеваний с ужасающей летальностью. И подобный «шторм», по мнению эксперта, может повторяться, пока люди не станут серьезно относиться к мерам собственной безопасности, например, носить средства индивидуальной защиты хотя бы в массовых местах. Опять же серьезное подспорье - вакцинация.

- В таких условиях новые волны заболеваний, может быть, и будут возникать, но они будут становиться все меньше и меньше, - уверена Наталья Костина.

Сегодня в регионе развернуто 3 393 койки для пациентов с COVID-19. При этом 81% из этих мест занят.

- У нас достаточное количество кислородного оборудования. Достаточно аппаратов неинвазивной и инвазивной вентиляции легких. Поэтому проблем с оказанием медицинской помощи мы не ждем, даже если ситуация с развитием заболеваемости пойдет по экспоненте, - отмечает Наталья Костина.