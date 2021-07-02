«Ожидаем очень большого подъема»: главный пульмонолог Воронежской области рассказала о рисках нового штамма COVID-19

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То, что число новых случаев заражения COVID-19 в Воронежской области растет не так быстро, как в Москве или Санкт-Петербурге, связано с тем, что в наш регион новый мутировавший штамм пришел в период отпусков. Об этом 2 июля в прямом эфире в пабликах облправительства заявила главный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Костина.

- Тем не менее, мы ожидаем очень большого подъема, - комментирует эксперт.

Дельта - новый вариант коронавируса, которые впервые обнаружен и описан в Индии, сегодня зарегистрирован и в России. Он быстро вытесняет другие штаммы, поэтому рано или поздно, по словам спикера, он придет во все регионы.

- У этого варианта вируса возможность заражать на 80% выше, чем у того, что спровоцировал две предыдущие волны заболеваний в нашем регионе. Если раньше мы наблюдали ситуации, когда в одной квартире один человек болеют, а остальные нет, то сейчас мы видим стремительное увеличение семейных кластеров. То есть один человек заболел, и буквально через стуки заболевают все остальные члены семьи, - объясняет Наталья Костина.

Главный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области отмечает, что, если вовремя не приняты все меры при этом варианте вируса, значительно повышается вирусная нагрузка и вместе с ней риск летальных исходов. Особенно осторожными нужно быть людям с хроническими заболеваниями.

- В предыдущие волны основная масса заболевших - это пациенты старшего возраста. Сейчас против повысившейся вирусной нагрузки уже не справляется и молодой иммунитет. Они проходят тот же путь, что и пожилые пациенты. Реакция гипервоспаления у молодых может быть даже более выраженной за счет особенностей иммунного ответа, - отмечает Наталья Костина.

Отметим, что 2 июля оперативный штаб Воронежской области по противодействию распространению коронавируса сообщил о 334 новых случаях лабораторно подтвержденного заболевания. С учетом новых заболевших общее количество достигло 91172 человек.