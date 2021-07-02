В Воронеже «Ниссан» сбил 12-летнюю девочку на «зебре»

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В четверг около 18 часов на улице 20-летия Октября под колеса иномарки попала 12-летняя девочка. Она переходила дорогу по «зебре», в этот момент 45-летний мужчина на «Ниссане», двигаясь со стороны Петровской набережной, решил повернуть налево на улицу Челюскинцев. При этом водитель не заметил ребенка и сбил его.

В результате наезда девочка получила травмы различной степени тяжести и оказалась в больнице.

По факту аварии полицейские организовали проверку, которая установит все обстоятельства и степень ответственности водителя.