В Воронеже на благоустройство сквера потратят до 10 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже начали поиск подрядчика на благоустройство сквера «Крымский», который появится на месте снесенного аварийного дома на улице Пирогова, 23 в Советском районе. Объявление появилось на портале госзакупок. Заявки от претендентов принимают до 8 июля, аукцион запланирован на 12 июля. Начальная цена контракта (в ходе торгов ее рассчитывают снизить) составляет 10 млн рублей.

Победитель аукциона должен озеленить территорию, засеять газон, проложить тротуары, установить фонари, скамейки, урны, игровое и спортивное оборудование. Сдать облагороженный сквер необходимо до 10 сентября.