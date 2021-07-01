За день в Воронежском цирке привили от коронавируса 93 человек

Фото: Воронежский государственный цирк

29 июня в Воронежском цирке начали прививать всех желающих от COVID-19. В первый день работы кабинета, то есть всего за два часа, было привито 93 человека.

Напомним, сделавшие прививку в учреждении получают сертификат на бесплатное посещение представления в любое удобное время до 30 сентября 2021 года.

Кабинет, как сообщили в цирке, будет открыт для всех желающих каждый вторник и четверг с 14:00 до 16:00. Прием проводят специалисты городской больницы №20.

- Пункт оборудован всем необходимым для безопасности и комфорта посетителей и будут работать все лето. Сделать прививку от новой коронавирусной инфекции в цирке могут все желающие! - подчеркивают в учреждении.

Для прививки нужно иметь с собой:

- паспорт;

- СНИЛС;

- медицинский полис.

Ранее мы писали, что второй день кряду в Воронежской области прививается больше 10 тысяч человек. Из них первый компонент получили почти 7,6 тысячи обратившихся.