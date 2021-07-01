В Воронеже караоке-клуб не работал неделю из-за коронавирусных нарушений

Шесть дней караоке-клуб «Сопрано», который находится в доме №5 на улице Пушкинская был закрыт для посетителей. Дело в том, что Центральный районный суд Воронежа временно закрыл заведение с 23 июня. Впрочем, уже сейчас клуб вновь может работать.

Как сообщили 1 июля в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области, виной всему нарушения, угрожавшие распространением новой коронавирусной инфекции ( ст. 6.3 ч 2 КоАП РФ).

- Выявлены нарушения, выразившиеся в невыполнении противоэпидемических мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи COVID-19, - комментируют санврачи.

Впрочем, были уже случаи, когда заведения наказывали не только закрытием, но и штрафами: так, Центральный райсуд Воронежа оштрафовал расположенный на проспекте Революции бар на 500 тысяч рублей за повторное нарушение коронавирусных правил.

Власти региона вовсе пригрозили владельцам ресторанов, кафе, баров и фудкортов закрытием их заведений за повторные нарушения, которые приводят к распространению COVID-19.

Ранее также стало известно, как будет действовать запрет на работу общепита по ночам в Воронежской области.