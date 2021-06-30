Ливень затопил подъезд воронежской многоэтажки

кадр с видео из сообщества "Мой и твой Воронеж" слоцсети "Вконтакте"

Жильцы воронежской многоэтажки на улице Димитрова опубликовали кадры потопа, который случился у них в подъезде после сильного ливня 30 июня. Дождевая вода хлещет из негерметичной трубы ливневого стока на лестничной площадке 9 этажа и по ступеням сбегает до первого этажа. При этом жильцы сетуют, что обращения в УК, обслуживающую дом, не дают никаких результатов.

Коммунальщики, тем временем, представили нам свою версию произошедшего:

- В многоквартирном доме плоская кровля и вода во время сильного ливня отводится с крыши по трубе, смонтированной в подъезде. Сегодня днем мы получили заявку от жителя дома о том, что эта пластиковая ливневая труба была разбита во время драки прошлой ночью, - сообщили «Комсомолке» в УК «Левобережного района».

В УК утверждают, что получили заявку на ремонт трубы в подъезде в 15.26 в среду, а уже в 15.33 жильцы разместили в соцсети сообщение о ЧП и бездействии коммунальщиков.

- При всем уважении, за 7 минут даже экстренные службы не всегда успевают приехать, - заявляют сотрудники УК. - На данный момент наши специалисты обследовали повреждения и занимаются заменой сломанного участка трубы.

Фото УК Левобережного района

Уже вечером 30 июня УК заменила трубу и отчиталась об этом фотографией.