Воронежские силовики обезвредили «террористов» в двух районах области

По сценарию, вооруженные бандиты взорвали самодельную «бомбу» в Богучаре, а потом скрылись в Кантемировском районе. Как действовать, решал Оперативный штаб Воронежской области. Сотрудники региональных ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии и других ведомств приняли участие в совместных учениях под названием «Рельеф-2021» 29 июня.

На этот раз силовикам требовалось не только вычислить бандитов: после взрыва в Богучаре пострадали мирные граждане. Им требовалось оказать медицинскую помощь. По задумке, те «террористы», которых не удалось схватить, скрылись в направлении Кантемировского района.

Силовики проработали все возможные сценарии развития событий, для поимки «террористов» и пособников «ввели» на территории района правовой режим контртеррористической операции. Участок, где они могли скрываться, оцепили, а затем блокировали. Местное население перед захватом эвакуировали. А далее применили силовое уничтожение «террористов».

– В ходе выполнения задач все работали в условиях максимально приближенных к боевым. С поставленными задачами группировка Оперативного штаба в Воронежской области успешно справилась, – прокомментировали учения в УФСБ.