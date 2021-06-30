Воронежские ЛОС за пять лет нанесли ущерб экологии почти в 1 млрд рублей

ЛОС. Фото - Правительство Воронежской области

Сотрудники федерального Росприроднадзора проверили воронежские левобережные очистные сооружения и пришли к неутешительному выводу. Ущерб государству от ЛОС, начиная с 2015 года, составил почти миллиард рублей. Такие данные опубликовала глава федерального вендомства Светлана Радионова на своей странице в Instagram 29 июня.

– Продолжаем проверять ООО «Левобережные очистные сооружения», на которые постоянно жалуются воронежцы. С 2015 года предприятию выставлен ущерб на сумму более 256 млн рублей, еще 725 млн рублей за сброс вредных веществ в Воронежское водохранилище рассчитано в этом году. Также в арбитраже находится иск на сумму 7,87 млн рублей по задолженности за НВОС. Не говоря уже о сотнях тысяч рублей административных штрафов, - написала в своем посте Светлана Радионова.

Накануне с проверкой на воняющее предприятие нагрянули губернатор Воронежской области и мэр. После их ревизии стало известно, что не исключена в скором времени на ЛОС смена собственника.