От укусов клещей в Воронежской области пострадали уже 1620 человек

С начала года за медпомощью с укусами клещей обратились 1620 человек. По статистике, это на 2,7% больше, чем за аналогичный период в 2020-м. Тогда на конец июня пострадавших было чуть меньше – 1567 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 30 июня.

Впрочем, санврачи успокоили: количество случаев нападения клещей не превышает средних значений. Например, в 2019 году к медикам обратились 2058 человек. Это на 21,2% больше, чем в 2021-м.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали обработку мест массового скопления людей для уменьшения популяции паразитов в регионе. Также, чтобы предотвратить размножение клещей, эксперты советуют своевременно удалять сухостой, валежник, косить траву и убирать свалки бытового, строительного мусора.