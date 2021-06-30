В Воронеже поймали девушку, обокравшую знакомую, с которой она развлекалась

Отдых в кафе закончился для 33-летней жительницы Нововоронежа вынужденным походом в полицию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

33-летняя жительница Нововоронежа обратилась в отдел полиции с заявлением о краже. Она рассказала, что отдыхала с мужем в одном из кафе города атомщиков, где супруги познакомились с семейной парой. Захотелось «продолжения банкета». Решили поехать в Воронеж на машине.

У одного из развлекательных заведений Ленинского района 33-летняя женщина вышла из авто, чтобы посмотреть, есть ли свободные места. Потом две семейные пары пошли в кафе. Но новые знакомые пробыли там недолго. Вспомнили про «неотложные дела» и уехали. А потом, проверив кошелек, женщина обнаружила, что из него пропали более 27 тысяч рублей.

Полицейские вскоре задержали по подозрению в кражу знакомую жертвы преступления – 21-летнюю жительницу Нововоронежа. Уличить ее помогли данные камер видеонаблюдения.

В отделе полиции девушка призналась в краже. Она рассказала, что, пока новая знакомая отсутствовала, залезла ей в кошелек. На кражу, по ее словам, пошла из-за трудного финансового положения. Во время обыска в ее квартире нашли похищенные деньги.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). 21-летняя жительница Нововоронежа до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.