На трассе в Воронежской области после ДТП «Лада Ларгус» врезалась в дерево и опрокинулась

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла днем ранее, 29 июня, примерно в 17:05 в Таловском районе. На 91 км автодороги «М- 4«Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск» водитель на тягаче при объезде препятствия на «встречке» столкнулся с отечественной легковушкой. В результате «Лада Ларгус» вылетела с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 30 июня.

По предварительным данным, 37-летний местный житель на грузовом «Фрейдлайнере» выехал на встречную полосу движения в тот момент, когда его обгоняла «Лада». Легковушку от удара вынесло на левую обочину по ходу движения. Сидевший за рулем 44-летний воронежец потерял управление и съехал в правый кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП водитель «Лады» с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии полицейские проводят проверку.