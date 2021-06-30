В Воронеже зверски избившего и ограбившего продавщицу киоска парня приговорили к пяти годам колонии

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Левобережный районный суд вынес приговор в отношении гражданина Республики Узбекистан, который напал на продавщицу киоска, зверки избил женщину и ограбил. За разбойное нападение (ч. 3 ст. 162 УК РФ) он получил пять лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в райсуде.

Инцидент произошел 15 января 2020 года примерно в восемь часов вечера. Продавец уже готовилась закрыть торговую точку и пойти домой, как в помещение ворвался незнакомый мужчина. Он толкнул женщину и, когда она упала, несколько раз сильно ударил ее головой об пол. Убедившись, что продавец потеряла сознание, он кинулся к ее сумке. Украл кошелек, где было 4500 рублей, банковская карта и несколько карт оплаты оператора связи на 100, 150 и 50 рублей. Также он не побрезговал удостоверением ветерана труда и медицинским полисом на имя продавщицы. Кроме того, с прилавка злоумышленник прихватил 18 пачек сигарет и четыре упаковки презервативов.

Как рассказывали ранее в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли фрагменты следов пальцев рук и видеозаписи с близлежащих камер видеонаблюдения. Они сравнили отпечатки по базе данных и установили, что отпечатки принадлежат 24-летнему уроженцу Средней Азии. Вскоре мужчина был задержан.

Кроме того, судебно-медицинского эксперта показала, что женщине был причинен вред здоровью средней степени тяжести.

Кроме приговора по уголовному делу, суд удовлетворил частично гражданский иск потерпевшей продавщицы. В ее пользу взыскана компенсация морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.