В Воронежской области пока не будут вводить обязательную вакцинацию от ковида маршрутчиков и работников магазинов

На заседании оперштаба по противодействию COVID-19 обсудили ухудшение ситуации по коронавирусу в регионе. Глава управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил о результатах проверки на объектах транспорта, розничной торговли и общественного питания. Главный санитарный врач отметил, что на объектах по-прежнему регистрируется большое число нарушений ограничительных мероприятий, причем на каждом втором нарушения выявлены повторно. Власти начинают задумываться о введении обязательной вакцинации сотрудников транспорта и торговли.

- По обязательной вакцинации отдельных работников, в том числе транспорта и торговли - пока не стоит этого делать. Но руководителям предприятий и собственникам нужно проводить работу по предложению работникам вакцинироваться. А нам иметь возможность такую вакцинацию провести. Нужно придерживаться выездной формы, потому что в поликлиниках растет число болеющих, нужно исключить пересечений потоков больных и желающих сделать прививку.

На заседании рекомендовали жителям старше 65 лет уйти на самоизоляцию.

А кафе и клубам запретили работать по ночам.