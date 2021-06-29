Житель Воронежской области распространил интимное видео экс-подруги в соцсетях

Следователи возбудили уголовное дело на 27-летнего жителя Россоши за нарушение неприкосновенности частной жизни. Обиженный парень поделился в соцсетях интимным видео своей бывшей подружки.

В мае 2021 года молодой человек записал снял на телефон пикантный ролик со своей 28-летней девушкой. Потом они расстались, и мужчина, испытывая личную неприязнь к бывшей, переслал запись пользователю соцсети. Тем самым нарушив тайну частной жизни. Девушка узнала о случившемся от знакомой и обратилась к правоохранителям.

- Подозреваемый на допросе отрицал факт распространения видеозаписи. В настоящее время следователь допрашивает свидетелей, проводятся необходимые экспертизы, изучается переписка подозреваемого в социальной сети, - сообщили в региональном управлении СК России.