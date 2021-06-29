В Воронеже рядом с парком «Алые паруса» появится 19-этажный жилой дом

Строительство новой многоэтажки планируют завершить к концу 2023 года. Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

«Первая строительная компания», дочерняя структура ГК «Проект инвест», собирается построить недалеко от парка «Алые паруса», по адресу: улица Мопра, 16 огромный 19-этажный дом. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Черноземье».

В большом здании будет 186 квартир. Его общая площадь составит 12,3 тысячи квадратных метров, а жилая – 8,5 тысяч «квадратов». В доме будет подземная парковка, рассчитанная на 47 машин.

Строительство может обойтись в 566 миллионов рублей. Его планируют завершить к концу 2023 года.

ГК «Проект инвест» реализовывала такие проекты как ЖК «Университетский парк» на ул. Ломоносова, ЖК «Эверест» в Коминтерновском районе, ЖК «Статус» на Московском проспекте. С другой стороны, с одной из новостроек возникли проблемы. 21-этажный жилой дом с подземным паркингом по адресу: ул. Ломоносова, 80, по данным регионального департамента строительной политики, входит в число объектов с нарушением срока передачи квартир по договорам с дольщиками. Здание пока готово лишь на 55%.