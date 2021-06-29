В Воронеже в аварию попали три машины: двое раненых

Водителя и пассажирку "Дэу" на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 29 июля, в 9.40 у дома № 140Д на улице Димитрова в аварию попали сразу три автомобиля.

56-летний мужчина, местный житель, руливший «Рено», поворачивал налево в сторону заправки. В это время его зацепил «Порше», ехавшее рядом, им управлял 28-летний житель Новоусманского района.

«Порше» после столкновения врезался в «Дэу». Им рулил 56-летний воронежец. Этой машине и людям, ехавшим в ней, досталось больше всего. Водителя и ее 72-летнюю пассажирку отвезли в больницу.