В Воронеже за пять минут в одном и том же месте случились две аварии с пострадавшими

Раненных в ДТП мужчину и женщину госпитализировали. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 28 июня, сразу две аварии, в которых были ранены люди, случились практически в одном и том же месте.

Первое ДТП было у дома № 61 на проспекте Труда в 17.25. 21-летняя девушка, рулившая «Ниссаном», сбила переходившего дорогу в неположенном месте 60-летнего мужчину. Его отвезли в больницу

Вторая авария произошла совсем рядом, у дома № 59 через пять минут, то есть, в 17.30. 25-летний мужчина, управлявший «ЗАЗ-Шанс», сбил 37-летнюю женщину. Ее также госпитализировали.

В городском отделе пропаганды ГИБДД отметили, что в этом месте не так уж далеко было дойти до «зебры». И напомнили, что даже по переходу нужно идти, посматривая, не едут ли машины.