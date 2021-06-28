Следить за порядком на общегородском выпускном в Воронеже будут 170 сотрудников ЧОП

Следить за порядком на общегородском выпускном в Воронеже, который пройдет в парке «Алые паруса» в ночь со 2 на 3 июля, будут 170 сотрудников частной охранной организации. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, на каждом их двух входов оборудуют восемь рамок металлодетекторов. К дежурству на время торжества привлекут еще три пожарных расчета.

– В связи с устойчивой пожароопасной обстановкой принято решение о дежурстве трех пожарных расчетов, утверждены схемы эвакуации участников мероприятия. Катерами будет проводиться патрулирование акватории «Алых парусов». 1 и 2 июля парк обследуют кинологические расчеты, мониторинг оперативной обстановки на территории будет обеспечен 36 камерами видеонаблюдения. Также будет осуществляться контроль периметрального ограждения, –рассказала руководитель управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Елена Гудкова.

Помимо уже действующих в парке кафе и киосков, на выпускном будут работать 16 шатров общественного питания и три фудтрака.