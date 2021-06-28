В Воронеже 22-летний парень в магазине избил охранника и украл шоколадки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов по улице Олеко Дундича в Воронеже. Днем туда под видом покупателей зашли двое мужчин. Один из них взял со стеллажа несколько плиток шоколада и, не расплатившись, хотел уйти. Его заметил охранник. Тот попытался остановить грабителя, но злоумышленник несколько раз ударил его в плечо и сбежал. Охраннику вызвали скорую.

Как рассказали 28 июня в ГУ МВД по Воронежской области, стражи порядка составили ориентировку на грабителя. В в скором времени сотрудники полка патрульно-постовой службы при патрулировании близлежащей территории задержали схожего по приметам гражданина. Им оказался 22-летний местный житель. В отделе полиции он признался в содеянном.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Парню грозит до восьми лет лишения свободы.