В Воронежской области в ходе рейдов поймали 12 компаний, разжигавших костры

Один из немногочисленных нарушителей (слева). Фото: предоставлено ГУ МЧС России по Воронежской области.

В региональном ГУ МЧС рассказали об итогах рейда по проверке соблюдения правил противопожарной безопасности. Нарушителей искали не только в лесах, но и у воды с привлечением катеров, и с помощью беспилотников.

За время рейдов составили 12 протоколов на несознательных граждан. В основном, они разводили костры на природе, что сейчас категорически запрещено.

- Учитывая масштабность рейдов, это достаточно небольшая цифра. Она показывает, что граждане достаточно ответственно относятся к соблюдению правил пожарной безопасности. Благодарим их за сознательность, - подвели итоги в региональном ГУ МЧС.