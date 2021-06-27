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Происшествия27 июня 2021 19:02

В Воронежской области один звонок лишил доверчивого мужчину почти миллиона рублей

Мошенник убедил его поделить персональными данными
Юрий КОЗЛОВ
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Деньги доверчивого россошанца "уплыли" в неизвестном направлении.

Деньги доверчивого россошанца "уплыли" в неизвестном направлении.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

43-летний житель Россошанского района стал жертвой наглого «развода» на деньги. Ему позвонил незнакомец. Действовал аферист по привычной схеме. Представился сотрудником службы безопасности банка, сказал, что деньги собеседника того и гляди снимут хакеры. И чтобы обезопасить вклады, надо срочно сообщить ему секретные персональные данные.

Испуганный мужчина поделился этой информацией и открыл аферисту доступ к своей банковской карте. Вскоре с нее исчезли в неизвестном направлении 953 тысячи рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всего 26 июня было семь сообщений о схожих аферах. Доверчивые люди лишились более 1 285 000 рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. – В очередной раз призываем не сообщать личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет незнакомцам. Даже если они представляются сотрудниками финансовых учреждений.