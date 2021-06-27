В Воронеже эвакуатор разбил машину

Кто будет оплачивать ремонт сорвавшейся с манипулятора машины, пока непонятно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео крайне странной процедуры эвакуации машины в микрорайоне Отрожка. Манипулятор поднял ее при том, что в кузове эвакуатора уже был еще один автомобиль.

Возможно, расчет был на то, что два авто удастся филигранно разместить рядом. Однако он не оправдался. Манипулятор просто уронил машину на обочину. Стоявший рядом голый по пояс мужчина едва не погиб.

Пользователи задаются логичным вопросом: кто же так эвакуирует машины и кому теперь оплачивать ремонт разбитого автомобиля.