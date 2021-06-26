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Происшествия26 июня 2021 19:59

В Нововоронеже на покупателей упало стекло дверцы холодильника

Судя по фотографиям, один из посетителей повредил руку
Олег ИВАНОВ
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Клиенты вызвали на место ЧП медиков и полицию

Клиенты вызвали на место ЧП медиков и полицию

Фото: СОЦСЕТИ

26 июня в социальных сетях Никита Перов рассказал о несчастном случае, произошедшем в одном из сетевых магазинов Нововоронежа. На него и других покупателей 23 июня упало стекло дверцы холодильника с напитками.

- Я и мои коллеги получили порезы разной степени тяжести! Администратор магазина сначала сказала, что нашей вины нет, и мы можем идти, а после того, как мы вызвали скорую и полицию, заявила, что мы сами разбили стекло и обязаны возместить ущерб! Будьте бдительны, особенно, если вы с детьми! - написал Никита Перов.

Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полиции.

Недавно мы также рассказывали, как в Воронеже работник супермаркета сначала уволился из магазина, а потом обокрал его.