В Нововоронеже на покупателей упало стекло дверцы холодильника

Клиенты вызвали на место ЧП медиков и полицию Фото: СОЦСЕТИ

26 июня в социальных сетях Никита Перов рассказал о несчастном случае, произошедшем в одном из сетевых магазинов Нововоронежа. На него и других покупателей 23 июня упало стекло дверцы холодильника с напитками.

- Я и мои коллеги получили порезы разной степени тяжести! Администратор магазина сначала сказала, что нашей вины нет, и мы можем идти, а после того, как мы вызвали скорую и полицию, заявила, что мы сами разбили стекло и обязаны возместить ущерб! Будьте бдительны, особенно, если вы с детьми! - написал Никита Перов.

Теперь в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться полиции.

Недавно мы также рассказывали, как в Воронеже работник супермаркета сначала уволился из магазина, а потом обокрал его.