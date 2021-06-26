В Воронеже 25-летнего водителя уже третий раз инспекторы поймали пьяным за рулем

На улице Кемеровская сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого был 25-летний воронежец. У водителя была путанная речь, неустойчивые позы, да и окрас кожи был как-то не совсем естественным. Все это навело инспекторов на мысли, что молодой человек пьян. Они предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Но водитель отказался.

Оказалось, что в 2020 году он дважды привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения таких же проверок (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Суд лишал его водительских прав на полтора года, а затем на один год и семь месяцев.

- В настоящее время отделом дознания отдела полиции № 5 УМВД России по городу Воронежу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.