В Воронежской области аномальную жару будут сопровождать ливни с градом

В ГУ МЧС по Воронежской области подчеркивают, что ситуация с классом пожарной опасности накаляется с каждым днем Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежский гидрометцентр в очередной раз продлил предупреждение об аномальной жаре: днем 27 июня ожидается, что максимальная температура воздуха в регионе будет достигать 35-38 градусов.

В ГУ МЧС по Воронежской области подчеркивают, что ситуация с классом пожарной опасности накаляется с каждым днем. Спасатели просят соблюдать все меры пожарной безопасности!

Кроме того, местные метеорологи сообщают, что 27 июня по Воронежской области ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, при грозах порывы ветра 15-20 м/с, в отдельных районах ливни с градом.

Из-за аномальной жары, накрывшей столицу Черноземья, с 19 по 24 июня в Воронеже пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.