В Воронеже на парковке перед ТЦ «Московский проспект» сбили 75-летнюю женщину

25 июня примерно в 9:30 парковке перед торговым центром «Московский проспект» 31-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил пешехода. 75-летняя местная жительница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 108 ДТП, из них в областном центре – 78, на федеральных трассах - 7, в районах области – 23. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек.