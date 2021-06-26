Каждый пятый воронежец хотел бы принять участие в колонизации Марса

Кадр фильма "Марсианин"

Готовы ли вы принять участие в колонизации Марса? С таким вопросом к воронежцам и жителям других городов обратились специалисты сервиса SuperJob. Оказалось, что в нашей стране в целом число желающих полететь на красную планету за 3 года снизилось на четверть.

Воронеж вошел в тройку городов, где люди наиболее скептически относятся к такому освоению космоса и других планет. Согласных полететь на Марс среди жителей нашего города оказалось 23%, а отказались бы от такой идеи соответственно 77% респондентов.

Для сравнения больше всего желающих - в Челябинске (43%). В целом же по России на Марс хотели бы попасть 26% человек.

Мужчины мечтают о космических путешествиях чаще женщин (31% против 20%). Чем старше россияне, тем реже они пребывают в мечтах о покорении красной планеты: 31% среди опрошенных до 34 лет и 18% среди граждан старше 45 лет.

За последние 3 года, как уже было сказано, число россиян, готовых отправиться в космическое путешествие, сократилось: в 2018 году, когда аналитики SuperJob проводил аналогичное исследование, на Марс был готов отправиться каждый третий опрошенный (34%), сегодня - каждый четвертый (26%).