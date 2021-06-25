В Воронеже гаишники спасли водителя и его двух четырехлетних детей

Богдан Мануковский (слева) и Николай Кравцов спасли отца маленьких детей от смерти. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 24 июня, по телефону 112 обратился с просьбой помочь водитель «Киа Рио». Он почувствовал себя плохо. Могла случиться страшная трагедия – вместе с мужчиной ехали двое его четырехлетних детей.

На место происшествия направили экипаж ДПС – капитана Богдана Мануковского и лейтенанта Николай Кравцова. Они подъехали на этот участок дороги, заметили «Киа» и подошли к ее водителю.

Мужчина рассказал инспекторам, что в дороге ему неожиданно стало очень плохо, до такой степени, что потерял чувствительность в руках и ногах. А еще он иногда терял сознание.

Мануковский и Кравцов решили, не дожидаясь медиков, сделать водителю непрямой массаж сердца. Потом его передали врачам скорой. Оказалось, что первая помощь была очень важна. Предварительный диагноз, поставленный мужчине, - частичная остановка сердца.

Маленьких детей полицейские пересадили в патрульный автомобиль, напоили их водой и позвонили жене водителя. Она приехала, забрала малышей. И отправилась в путь домой на машине мужа, не забыв поблагодарить полицейских.